В швейцарскую гвардию Папы Римского будут принимать женщин?

Новости Ватикана. В знаменитую швейцарскую гвардию Папы Римского будут принимать женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Ватикана. В знаменитую швейцарскую гвардию Папы Римского будут принимать женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Революционное событие для Ватикана. И, возможно, скандальное. Так как пока нет сведений, что понтифик дал свое благословение на это. Но уже известно, что в казармах папской гвардии строятся комнаты для женщин.
По мнению командования швейцарской гвардии, это может решить проблему набора новобранцев. Молодые люди не стремятся попасть ряды гвардейцев из-за строгих требований и многих ограничений.