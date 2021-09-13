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В швейцарскую гвардию Папы Римского будут принимать женщин?

13 сентября 2021 20:59
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Новости Ватикана. В знаменитую швейцарскую гвардию Папы Римского будут принимать женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В швейцарскую гвардию Папы Римского будут принимать женщин?-1

Революционное событие для Ватикана. И, возможно, скандальное. Так как пока нет сведений, что понтифик дал свое благословение на это. Но уже известно, что в казармах папской гвардии строятся комнаты для женщин.

В швейцарскую гвардию Папы Римского будут принимать женщин?-4

По мнению командования швейцарской гвардии, это может решить проблему набора новобранцев. Молодые люди не стремятся попасть ряды гвардейцев из-за строгих требований и многих ограничений.

# Необычное # Папа Римский # Фотофакт

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