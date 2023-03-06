Британские пенсионеры используют рассрочку как единственный способ выжить

Новости Великобритании. Британские экономисты бьют тревогу. Все больше пенсионеров в стране используют рассрочку как единственный способ выжить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом многие люди даже не задумываются, смогут ли они потом ее закрыть.

Специалисты связывают такое экономическое безрассудство с постоянно растущей инфляцией. Сейчас большая часть зарплаты в Королевстве уходит на аренду жилья и оплату коммунальных счетов. Оставшихся денег не хватает даже на самое необходимое. При этом в рассрочку можно взять практически все: от бытовой техники до пиццы на вынос. Однако, по мнению специалистов, простота такой системы загоняет британцев в долговую яму. Ведь они тратят намного больше, чем могут себе позволить.