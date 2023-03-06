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Британские пенсионеры используют рассрочку как единственный способ выжить

06 марта 2023 20:24
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Новости Великобритании. Британские экономисты бьют тревогу. Все больше пенсионеров в стране используют рассрочку как единственный способ выжить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом многие люди даже не задумываются, смогут ли они потом ее закрыть.

Британские пенсионеры используют рассрочку как единственный способ выжить-1

Специалисты связывают такое экономическое безрассудство с постоянно растущей инфляцией. Сейчас большая часть зарплаты в Королевстве уходит на аренду жилья и оплату коммунальных счетов. Оставшихся денег не хватает даже на самое необходимое. При этом в рассрочку можно взять практически все: от бытовой техники до пиццы на вынос. Однако, по мнению специалистов, простота такой системы загоняет британцев в долговую яму. Ведь они тратят намного больше, чем могут себе позволить.

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# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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