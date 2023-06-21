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В штаб-квартире оргкомитета ОИ-2024 в Париже прошёл обыск

21 июня 2023 07:07
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Новости Франции. Вокруг Олимпиады-2024 во Франции разгорается скандал. В парижской штаб-квартире оргкомитета провели обыск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В штаб-квартире оргкомитета ОИ-2024 в Париже прошёл обыск-1

Как стало известно местным СМИ, офис посетили сотрудники Центрального управления по борьбе с коррупцией и финансовыми правонарушениями. Их рейд связан с деятельностью оргкомитета и госоргана, отвечающего за строительство олимпийских объектов. Обыски проводятся в рамках расследования незаконного получения выгоды при заключении контрактов.

# Коррупция # Фотофакт

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