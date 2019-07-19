В «Шереметьево» при эвакуации из лайнера пострадали 8 человек

Новости России. В результате задымления самолёта в аэропорту Шереметьево пострадали 8 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лайнер должен был отправиться в Ереван, однако при рулёжке на взлетно-посадочную полосу, в кабине пилотов появился дым.