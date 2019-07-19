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В «Шереметьево» при эвакуации из лайнера пострадали 8 человек

19 июля 2019 07:41
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Новости России.  В результате задымления самолёта в аэропорту Шереметьево пострадали 8 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Лайнер должен был отправиться в Ереван, однако при рулёжке на взлетно-посадочную полосу, в кабине пилотов появился дым.

В «Шереметьево» при эвакуации из лайнера пострадали 8 человек -1

На борту в этот момент находились 187 пассажиров. Самолет экстренно прекратил взлет, после чего была организована эвакуация людей по надувным трапам.

В «Шереметьево» при эвакуации из лайнера пострадали 8 человек -4

Несколько пассажиров получили ссадины и ушибы. Двоих пришлось госпитализировать. Причины инцидента пока не установлены.

# Возгорание самолета # Фотофакт

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