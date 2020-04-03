В Лос-Анджелесе машинист на поезде пытался протаранить плавучий госпиталь. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы

Новости США. В американском Лос-Анджелесе машинист на поезде пытался протаранить плавучий госпиталь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

44-летний мужчина разогнал состав и заставил его сойти с рельсов. Правда, своей цели он не достиг. Поезд протаранил забор, снес ограждение порта и остановился в 200 метрах от пришвартованного у берега судна. Обошлось без пострадавших.

Злоумышленника задержала полиция. На допросе мужчина сознался, что сделал это намеренно. Он хотел нанести удар по кораблю, так как посчитал его подозрительным. Теперь американцу может грозить до 20 лет тюремного заключения.