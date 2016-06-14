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В пригороде Парижа экстремист убил майора полиции, его жену, но пощадил ребенка

14 июня 2016 07:49
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Новости Франции. В пригороде Парижа экстремист убил майора полиции и его жену. Их трехлетнего ребенка преступник не тронул.

Задержать убийцу не удалось — в ходе операции он был ликвидирован спецназом. Ответственность за это преступление взяло на себя Исламское государство.

Президент Франции Олланд находился в прямом контакте с представителями прокуратуры на протяжении всей полицейской операции. Известно, что террорист не скрывал своих симпатий к Исламскому государству, однако прежде не был замечен в действиях экстремистского характера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Убийство

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