В пригороде Парижа экстремист убил майора полиции, его жену, но пощадил ребенка

Новости Франции. В пригороде Парижа экстремист убил майора полиции и его жену. Их трехлетнего ребенка преступник не тронул.

Задержать убийцу не удалось — в ходе операции он был ликвидирован спецназом. Ответственность за это преступление взяло на себя Исламское государство.

Президент Франции Олланд находился в прямом контакте с представителями прокуратуры на протяжении всей полицейской операции. Известно, что террорист не скрывал своих симпатий к Исламскому государству, однако прежде не был замечен в действиях экстремистского характера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.