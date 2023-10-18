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В Познани мужчина с ножом напал на группу детей – один ребёнок погиб

18 октября 2023 13:53
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Новости Польши. Чрезвычайное происшествие в Польше. В Познани мужчина напал с ножом на группу детей, вышедших на прогулку из детского сада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Познани мужчина с ножом напал на группу детей – один ребёнок погиб-1

По рассказам очевидцев, сперва злоумышленник начал кричать на них, затем выхватил нож и нанес удар пятилетнему ребенку. Преступник пытался убежать с места преступления, но был задержан прохожими. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили при нем еще один нож. Раненого ребенка доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти. Он скончался. Личность нападавшего установлена. Его мотивы пока неизвестны.

# Нападение # Фотофакт

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