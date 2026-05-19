Работники трех заводов горнодобывающей промышленности в Польше вышли на забастовку

В Польше объявили забастовку рабочие трех крупнейших заводов компании по выпуску продукции для горнодобывающей промышленности. Их работа полностью остановлена при том, что сотрудники остаются на предприятии. Причиной акции протеста стал провал переговоров представителей профсоюза с работодателями о повышении зарплат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Забастовщики требуют поднять оплату на 12 % и выплатить премию за прошлый год. Однако руководство компании предложило в четыре раза меньше. В знак протеста работники объявили о проведении забастовки. Акция протеста будет бессрочной, пока работодатели вновь не сядут за стол переговоров. На польских заводах работают около 300 человек. Они среди прочего производят материалы, которые служат для скрепления горных пород. Не исключено, что после прекращения поставок необходимой продукции, в Польше начнут останавливаться шахты и горнодобывающие предприятия.