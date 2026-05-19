В Южной Калифорнии эвакуируют несколько десятков тысяч человек из-за лесных пожаров

В американском штате Южная Калифорния эвакуированы несколько десятков тысяч человек. Причина – масштабные лесные пожары. Только за день огонь оставил после себя около тысячи гектаров выжженной земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламя быстро распространяется и уже подобралось к жилым кварталам трех городов. Так, Сими-Вэлли с населением более 125 тысяч человек полностью окутан дымом, предписание покинуть свои дома уже получили более 20 тысяч жителей. Несмотря на все усилия спасателей, взять стихию под контроль пока не удается. Мешает сильный ветер. На борьбу с огнем брошена авиация.