Прямой эфир

В Южной Калифорнии эвакуируют несколько десятков тысяч человек из-за лесных пожаров

19 мая 2026 10:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В американском штате Южная Калифорния эвакуированы несколько десятков тысяч человек. Причина – масштабные лесные пожары. Только за день огонь оставил после себя около тысячи гектаров выжженной земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Южной Калифорнии эвакуируют несколько десятков тысяч человек из-за лесных пожаров-2

Пламя быстро распространяется и уже подобралось к жилым кварталам трех городов. Так, Сими-Вэлли с населением более 125 тысяч человек полностью окутан дымом, предписание покинуть свои дома уже получили более 20 тысяч жителей. Несмотря на все усилия спасателей, взять стихию под контроль пока не удается. Мешает сильный ветер. На борьбу с огнем брошена авиация.

# США

Другие новости рубрики

Все новости
В Румынии проходят морские учения НАТО
19 мая 2026 10:49

В Румынии проходят морские учения НАТО

Работники трех заводов горнодобывающей промышленности в Польше вышли на забастовку
19 мая 2026 07:56

Работники трех заводов горнодобывающей промышленности в Польше вышли на забастовку

В Сан-Диего двое подростков совершили вооруженное нападение на мечеть
19 мая 2026 07:53

В Сан-Диего двое подростков совершили вооруженное нападение на мечеть

США выдвинули Замбии жесткие условия финансирования программ по борьбе с ВИЧ
19 мая 2026 07:11

США выдвинули Замбии жесткие условия финансирования программ по борьбе с ВИЧ

Чили прекращает производство сахарной свеклы
19 мая 2026 07:09

Чили прекращает производство сахарной свеклы

Варшава заключает миллиардные контракты с США и Южной Кореей
19 мая 2026 06:55

Варшава заключает миллиардные контракты с США и Южной Кореей

В США рост цен на дизель бьет по бюджетам школьных округов
19 мая 2026 06:53

В США рост цен на дизель бьет по бюджетам школьных округов

В туристических зонах Египта начался отлов акул
19 мая 2026 06:36

В туристических зонах Египта начался отлов акул

НАТО проводит масштабные военно‑морские учения в Северной Атлантике
19 мая 2026 06:32

НАТО проводит масштабные военно‑морские учения в Северной Атлантике

Большинству детских садов в Литве не хватает финансирования
18 мая 2026 17:00

Большинству детских садов в Литве не хватает финансирования

На юге Китая после землетрясения эвакуировали более 10 тысяч человек
18 мая 2026 10:49

На юге Китая после землетрясения эвакуировали более 10 тысяч человек

В Финляндии начались крупные международные учения
18 мая 2026 10:45

В Финляндии начались крупные международные учения