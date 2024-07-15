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В Польше примут закон о строительстве бомбоубежищ

15 июля 2024 13:41
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Действия польских властей все больше указывают на то, что страна готовится к войне. Как заявило Министерство внутренних дел, практически завершена работа над законом о строительстве бомбоубежищ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше примут закон о строительстве бомбоубежищ-1

В случае его принятия, а в этом никто не сомневается, при возведении многоквартирных домов, общественных учреждений и других зданий в них должны быть созданы специальные укрытия. За этим обязаны следить местные власти. В соответствии с новым законом, количество мест в убежищах должно составлять не менее 50 % от численности жителей каждого населенного пункта.

По данным польской пожарной службы, сейчас в стране уже есть более 300 укрытий, которые могут принять более 1 миллиона человек.

# Международная политика # Новости Польши

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