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В Польше планируют снести свыше 500 памятников советской эпохи

31 марта 2016 10:37
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Новости Польши. В Польше планируют снести свыше 500 памятников советской эпохи. Речь идет о монументах, установленных в благодарность солдатам Красной армии за освобождение страны от фашизма. На данный момент идет инвентаризация мест, где стоят такие монументы.

С инициативой выступил «Институт национальной памяти». А накануне был окончательно разрушен памятник советскому генералу Ивану Черняховскому. Он был установлен на средства самих поляков в городе Пененжно на месте гибели военачальника в 1945 году при освобождении Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Памятники

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