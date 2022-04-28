В Польше из-за недовольства условиями труда массово увольняются авиадиспетчеры

В конце марта свои рабочие места покинули почти 50 человек, до конца этого месяца готовы уйти еще сто. И если этот процесс не прекратится, то, по данным профсоюза, к маю численность авиадиспетчеров может сократиться на 90 процентов. Все это уже серьезно повлияло на работу аэропортов. В управлении гражданской авиации уже предупредили, что в ближайшие дни могут возникнуть нарушения в воздушном движении над Польшей и, самое главное, ежедневно будут задерживаться или отменяться сотни рейсов.