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В Польше из-за недовольства условиями труда массово увольняются авиадиспетчеры

28 апреля 2022 08:42
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Новости Польши. В Польше может остановиться работа авиаотрасли. Причина – массовое увольнение диспетчеров. Сотрудники недовольны условиями труда и уровнем зарплаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Польше из-за недовольства условиями труда массово увольняются авиадиспетчеры-1

В конце марта свои рабочие места покинули почти 50 человек, до конца этого месяца готовы уйти еще сто. И если этот процесс не прекратится, то, по данным профсоюза, к маю численность авиадиспетчеров может сократиться на 90 процентов. Все это уже серьезно повлияло на работу аэропортов. В управлении гражданской авиации уже предупредили, что в ближайшие дни могут возникнуть нарушения в воздушном движении над Польшей и, самое главное, ежедневно будут задерживаться или отменяться сотни рейсов.  

В Польше из-за недовольства условиями труда массово увольняются авиадиспетчеры-4

Профсоюз авиадиспетчеров пытается вести переговоры с работодателями, но пока безрезультатно. Впрочем, кардинальных прорывов никто и не ожидал. На повышение зарплат авиадиспетчеров у правительства может просто не хватить денег.  

# Трудоустройство # Фотофакт

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