В Париже вооружённый мужчина напал на военный патруль

Чем меньше времени остается до Олимпиады, тем чаще французским властям приходится решать неприятные проблемы, которые могут помешать ее проведению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только недавно они громко заявили, что обеспечили безопасность гостей и участников Игр, как чрезвычайное происшествие в Париже вызвало в этом большие сомнения. Там вооруженный ножом мужчина напал на военный патруль, который дежурил на многолюдном Восточном вокзале. В результате ранения получил солдат. Как сообщил министр внутренних дел, его жизни ничто не угрожает, а сам преступник задержан. Как показали записи с камер видеонаблюдения, он некоторое время следил за патрульными прежде, чем напасть.

По данным спецслужб, он не числится в списках потенциальных террористов и лиц, представляющих угрозу для нацбезопасности. Но уже имел проблемы с законом. Остается добавить, что эта атака произошла менее чем за две недели до открытия Олимпийских игр в Париже, которые начнутся 26 июля.