В Париже начата реставрация органа собора Нотр-Дам

Новости Франции. В Париже в соборе Нотр-Дам начата реставрация органа XVIII века. Его демонтаж завершился на два месяца раньше запланированного срока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, начался второй крупный этап в восстановительных работах. Ожидается, что реставрация музыкального инструмента продлится не менее полугода. После монтажа в соборе потребуется еще полгода для отладки и настройки органа.

Знаменитый орган Нотр-Дама начали реставрировать

Благодаря тому, что пожар произошел в удаленной точке собора, музыкальный инструмент не был поврежден. Однако на нем осело много ядовитых веществ.