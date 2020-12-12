Прямой эфир

В Париже начата реставрация органа собора Нотр-Дам

12 декабря 2020 14:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. В Париже в соборе Нотр-Дам начата реставрация органа XVIII века. Его демонтаж завершился на два месяца раньше запланированного срока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже начата реставрация органа собора Нотр-Дам-1

Таким образом, начался второй крупный этап в восстановительных работах. Ожидается, что реставрация музыкального инструмента продлится не менее полугода. После монтажа в соборе потребуется еще полгода для отладки и настройки органа.

Знаменитый орган Нотр-Дама начали реставрировать

Благодаря тому, что пожар произошел в удаленной точке собора, музыкальный инструмент не был поврежден. Однако на нем осело много ядовитых веществ.

# Музыкальный инструмент # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Это могло быть отравление ртутью. Названы вероятные причины неизвестного заболевания людей в Индии
12 декабря 2020 13:22

Это могло быть отравление ртутью. Названы вероятные причины неизвестного заболевания людей в Индии

Дональд Трамп объявил о начале вакцинации от коронавируса в США
12 декабря 2020 12:36

Дональд Трамп объявил о начале вакцинации от коронавируса в США

В Нью-Йорке автомобиль въехал в толпу протестующих
12 декабря 2020 12:31

В Нью-Йорке автомобиль въехал в толпу протестующих