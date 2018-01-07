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В Папуа – Новой Гвинее эвакуировали всех жителей острова из-за извержения вулкана

07 января 2018 15:30
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Новости Новой Гвинеи. Целый остров эвакуировали в Папуа – Новой Гвинее из-за извержения вулкана Кадовар. В безопасные места перевезли около 600 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Папуа – Новой Гвинее эвакуировали всех жителей острова из-за извержения вулкана-1

Одноимённая гора начала выбрасывать пепел еще в пятницу, однако в последние сутки активность заметно усилилась. До этого Кадовар спал 40 лет. Лодкам и кораблям рекомендовано не приближаться к острову. Сейчас, по некоторым данным, уже половина его территории  покрыта лавой.

# Фотофакт # Извержение вулкана

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