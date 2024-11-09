В Пакистане из-за взрыва погибли свыше 20 человек

Теракт на железнодорожном вокзале пакистанского города Кветта унес жизни как минимум 24 человек. И это число может возрасти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теракт на железнодорожном вокзале пакистанского города Кветта унес жизни как минимум 24 человек. И это число может возрасти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Многие пострадавшие в тяжелом состоянии. За их жизни борются медики. В больнице более 50 человек. Они находились вблизи кассы вокзала, где и была заложена взрывчатка. В медучреждении города введено чрезвычайное положение, туда вызваны дополнительные врачи и вспомогательный персонал. По данным полиции, взрыв был совершен террористом-смертником.