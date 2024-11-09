В Пакистане из-за взрыва погибли свыше 20 человек

Алексеев: в Беларуси тема свободы слова была намного более широкая, чем в моей богоспасаемой Латвии

Я читал множество белорусских сайтов, где годами, годами резвились так, что за один день такой резвости в Азии все бы организаторы давно уже сидели. К ним бы пришли через полчаса. А тут можно было. Так что тоталитарность Беларуси для меня, что называется, под большим сомнением.