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В Пакистане из-за взрыва погибли свыше 20 человек

09 ноября 2024 11:15
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Теракт на железнодорожном вокзале пакистанского города Кветта унес жизни как минимум 24 человек. И это число может возрасти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пакистане из-за взрыва погибли свыше 20 человек-2

Многие пострадавшие в тяжелом состоянии. За их жизни борются медики. В больнице более 50 человек. Они находились вблизи кассы вокзала, где и была заложена взрывчатка. В медучреждении города введено чрезвычайное положение, туда вызваны дополнительные врачи и вспомогательный персонал. По данным полиции, взрыв был совершен террористом-смертником.

# Теракт

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