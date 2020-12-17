В одном из регионов Польши безработица может вырасти до 50%. В чём причина?

Новости Польши. Одному из регионов Польши грозит сильнейший рост безработицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о Силезии. Показатель возрастет до 50 %, а произойдет это из-за закрытия угольных шахт.
Новости Польши. Одному из регионов Польши грозит сильнейший рост безработицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о Силезии. Показатель возрастет до 50 %, а произойдет это из-за закрытия угольных шахт.
Согласно документу, подписанному представителями правительства страны и профсоюзов, крупнейшая в республике компания по производству угля закроет все свои шахты к 2049 году.
Если альтернативные рабочие места в регионе не будут созданы, гарантирован сильнейший скачок безработицы. Дело в том, что в некоторых городах Силезии именно угольная шахта – основной источник работы. Из 100 тысяч мест около 7 тысяч связаны с добычей угля.