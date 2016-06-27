В Одесской области Украины бушует кишечная инфекция: пострадали более 700 человек

Новости Беларуси. Минздрав, а также Министерство спорта и туризма рекомендуют белорусам временно отказаться от поездок в украинский Измаил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это вызвано осложнением там эпидемиологической ситуации. Из-за массового отравления на курорте пострадали более семисот человек. Полторы сотни до сих пор находятся в больнице.

Причиной отравления стало употребление загрязненной воды.

В связи с этим есть рекомендации и турфирмам. Выезжающих в Одесскую область граждан менеджеры должны информировать о высоком риске заражения кишечными инфекциями, а также необходимости соблюдения мер профилактики.