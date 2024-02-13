В ОАЭ объявили оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей

Сильные дожди и град обрушились на города Объединенных Арабских Эмиратов. В стране объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В некоторых районах Абу-Даби и Дубая осадки вызвали наводнение и перебои с движением транспорта. Школы и госучреждения переведены на дистанционную работу. Жителей предупреждают о неблагоприятных погодных условиях и призывают держаться дальше от береговой линии, соблюдать повышенную бдительность за рулем. Синоптики прогнозируют, что непогода уйдет из региона к середине недели.