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В ОАЭ объявили оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей

13 февраля 2024 07:15
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Сильные дожди и град обрушились на города Объединенных Арабских Эмиратов. В стране объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ОАЭ объявили оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей-1

В некоторых районах Абу-Даби и Дубая осадки вызвали наводнение и перебои с движением транспорта. Школы и госучреждения переведены на дистанционную работу. Жителей предупреждают о неблагоприятных погодных условиях и призывают держаться дальше от береговой линии, соблюдать повышенную бдительность за рулем. Синоптики прогнозируют, что непогода уйдет из региона к середине недели.

# Наводнение

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