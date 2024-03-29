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В Нью-Йорке установят плату за проезд в Манхэттен

29 марта 2024 08:08
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В Нью-Йорке установили плату за проезд в самый оживленный район города – Манхэттен, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нью-Йорке установят плату за проезд в Манхэттен-1

Нововведение вступит в силу летом. Владельцам легковых автомобилей придется платить 15 долларов в день. Для автобусов и грузовых машин сбор будет выше – более чем вдвое. Городские власти считают, что решение поможет уменьшить пробки на дорогах. Отметим, ежедневно в Манхэттен въезжают около 900 тысяч автомобилей.

# Дороги # Новости США

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