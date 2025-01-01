В Новый год на 91-м году жизни умерла актриса из «Служебного романа» и «Москва слезам не верит»

Ушла из жизни заслуженная артистка Российской Федерации Инна Выходцева, пишет РИА Новости.
Ушла из жизни заслуженная артистка Российской Федерации Инна Выходцева, пишет РИА Новости.
Фото: pixabay
Умерла артистка 31 декабря 2024, ей было 90 лет. Выходцева на протяжении долгого времени болела, сообщили представители Союза кинематографистов России.
Инна Выходцева работала в театре-студии «Киноактер», сыграла в 165 картинах. Актриса также дублировала множество зарубежных артистов – Софи Лорен, Стефания Сандрелли, Клаудиа Кардинале.