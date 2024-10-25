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В Норвегии с рельсов сошёл пассажирский поезд – есть жертвы

25 октября 2024 08:38
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Один человек погиб, около 20 получили ранения в результате железнодорожной катастрофы, которая произошла на севере Норвегии. Там сошел с рельсов пассажирский поезд, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Норвегии с рельсов сошёл пассажирский поезд – есть жертвы-2

Локомотив и несколько вагонов рухнули с обрыва на расположенное рядом шоссе. По счастливой случайности, в это время на нем не было автомобилей. Прибывшие на место ЧП пожарные и полиция эвакуировали пассажиров, четверо из них были доставлены в больницы. Причиной крушения стал оползень, который смел с рельсов поезд. Для ликвидации последствий катастрофы создан кризисный штаб, аварийные бригады занимаются расчисткой железной дороги от перевернувшихся вагонов.

# ЧП

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