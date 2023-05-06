Подробности покушения на Прилепина – задержан подозреваемый в причастности к подрыву автомобиля

Новости России. В Нижегородской области России совершено покушение на Захара Прилепина. Писатель, политик и общественный деятель находится в больнице, а вот его водитель погиб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция уже задержала подозреваемого в причастности к подрыву автомобиля. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Произошедшее квалифицировано как теракт.