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Туристическое сафари по дикой природе Колумбии помогло снизить зависимость региона от нефти

06 мая 2023 13:19
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Экономика, основанная на «черном золоте», становится зеленой в центре Колумбии благодаря ягуарам, капибарам, кайманам и другим диким видам. 

Шесть белых бенгальских тигрят одновременно родились в китайском зоопарке. 

Туристическое сафари по дикой природе Колумбии помогло снизить зависимость региона от нефти-1

Охраняемая территория прокладывает путь от производства ископаемого топлива к экотуризму в регионе Касанаре. Это один из 115 природных заповедников в регионе, в котором насчитывается более 200 видов птиц, а также реализуется проект по сохранению популяции ягуаров.  

Туристическое сафари по дикой природе Колумбии помогло снизить зависимость региона от нефти-4

Хорхе Барраган, владелец частной охраняемой территории: 
У нас уже есть коридоры дикой природы, по которым мы можем отслеживать, какие ягуары ходят, сколько у них потомства за год, какой у них самый старый ягуар, а какой – молодой. 

Туристическое сафари по дикой природе Колумбии помогло снизить зависимость региона от нефти-7

Благодаря дикой природе Касанаре удалось снизить зависимость от нефти на 30 пунктов – до 46 %, поскольку экотуризм берет верх над добычей ископаемых. Туристичекие агенства привозят сюда немало иностранных гостей, которые останавливаются в экодомах и отправляются на велосипедные сафари-маршруты по бесконечным зеленым просторам. 

# Животные # Фотофакт

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