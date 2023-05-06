Туристическое сафари по дикой природе Колумбии помогло снизить зависимость региона от нефти

Экономика, основанная на «черном золоте», становится зеленой в центре Колумбии благодаря ягуарам, капибарам, кайманам и другим диким видам. Шесть белых бенгальских тигрят одновременно родились в китайском зоопарке.

Охраняемая территория прокладывает путь от производства ископаемого топлива к экотуризму в регионе Касанаре. Это один из 115 природных заповедников в регионе, в котором насчитывается более 200 видов птиц, а также реализуется проект по сохранению популяции ягуаров.

Хорхе Барраган, владелец частной охраняемой территории:

У нас уже есть коридоры дикой природы, по которым мы можем отслеживать, какие ягуары ходят, сколько у них потомства за год, какой у них самый старый ягуар, а какой – молодой.