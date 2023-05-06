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На коронации Карла III в Лондоне задержали 11 человек

06 мая 2023 14:28
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Новости Великобритании. До 11 человек увеличилось число задержанных на протестах в Лондоне. Коронация Карла III не обошлась без эксцессов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На коронации Карла III в Лондоне задержали 11 человек -1

«Не мой король» – кричат активисты, требующие отказаться от монархии в пользу республики и освистывают коронационную процессию. Она растянулась более чем на полтора километра.

На коронации Карла III в Лондоне задержали 11 человек -4

Карл III является 40-м правящим монархом, коронованным в Вестминстерском аббатстве с 1066 года. Сегодняшнее событие стало там первой в XXI веке коронацией. В параде по этому случаю принимает участие 7 тысяч военнослужащих – больше, чем в любом другом официальном мероприятии за 70 лет правления матери нынешнего монарха Елизаветы II.

# Акции протеста # Фотофакт

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