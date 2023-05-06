На коронации Карла III в Лондоне задержали 11 человек

Новости Великобритании. До 11 человек увеличилось число задержанных на протестах в Лондоне. Коронация Карла III не обошлась без эксцессов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не мой король» – кричат активисты, требующие отказаться от монархии в пользу республики и освистывают коронационную процессию. Она растянулась более чем на полтора километра.