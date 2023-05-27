В Молдове объявили протесты в режиме нон-стоп

Новости Молдовы. Фермеры Молдовы объявили протесты в режиме нон-стоп. С начала июня акции круглосуточно будут проходить на площади Великого Национального собрания в Кишиневе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это отчаянная попытка обратить внимание правительства на проблемы аграриев. По мнению демонстрантов, многие из них можно решить, просто увеличив финансирование. Поэтому в ходе запланированных акций жители намерены требовать от властей увеличения инвестиций в сельскохозяйственный сектор. Организует забастовки местная фермерская ассоциация. По словам ее представителей, в акциях задействуют 300 единиц сельхозтехники.