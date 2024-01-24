В Минобороны РФ назвали крушение Ил-76 под Белгородом терактом со стороны киевского режима

Новые подробности крушения военно-транспортного Ил-76 под Белгородом: все, кто находился на борту самолета, погибли, об этом сообщили в Министерстве обороны России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также в ведомстве заявили, что это был террористический акт, совершенный киевским режимом.

ВС Украины запустили ракеты, чтобы сбить лайнер. Известно, что на его борту находились шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих (их везли для обмена) и трое российских военных, которые их сопровождали. Обмен пленными должен был состояться 24 января во второй половине дня в пункте пропуска «Колотиловка» на российско-украинской границе. Лайнер упал в поле недалеко от села Яблоново.

Следом за потерпевшим крушение Ил-76 летел еще один самолет, на борту которого находились 80 украинских военных. Его успели развернуть. Место крушения сейчас оцеплено, там работают оперативные службы, проводятся следственные мероприятия. Туда же направляется специальная комиссия для точного установления причин катастрофы.

На фоне случившегося Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН. Организация сожалеет о гибели людей, сообщили в офисе генсека.