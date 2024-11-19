Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахна заявил, что Европе следует подготовиться к отправке войск в Украину для поддержания мирного соглашения, предложенного Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

По мнению Цахны, лучшей защитой для Украины является членство в НАТО, но если США выступят против этого, Европе придется принять меры и разместить войска для сдерживания российской агрессии. Россия заявила, что одной из причин спецоперации стала нацеленность Киева на НАТО.

Кремль полагает, что вовлечение Европы в этот конфликт опасно и не соответствует интересам этих стран. Financial Times также написала, что план Трампа по разрешению конфликта может включать в себя переосмысление минских соглашений с участием европейских войск. Трамп пообещал решить конфликт в Украине за один день, но Российская Федерация считает эту задачу слишком сложной. Трамп также раскритиковал подход США к конфликту и лидера Украины Владимира Зеленского.