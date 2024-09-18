В МИД Беларуси прокомментировали решение Германии ввести контроль на границах

В МИД Беларуси прокомментировали решение Германии ввести контроль на внешних границах страны, чтобы обуздать нелегальную миграцию. Фактически, поступая так, власти ФРГ игнорируют шенгенские соглашения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению нашего внешнеполитического ведомства, эффективность в этом вопросе не может быть достигнута строительством заборов или иными силовыми методами. Справиться с миграционным кризисом можно лишь совместными усилиями европейских стран.

Что, собственно, и делает Минск, который неоднократно предлагал и предлагает государствам Евросоюза вернуться к сотрудничеству по противодействию этому глобальному вызову. Однако в ответ Беларусь от того же Берлина получает обвинения в якобы организации потоков беженцев, что не выдерживает никакой критики. По статистике, меньше половины процента от всех иностранцев, оказывающихся на территории ЕС, попадают туда из Беларуси. В то время как через Балканский и Средиземноморский коридоры в Европу проникают сотни тысяч нелегалов. Как отметили в МИД нашей страны, нормальное объяснение этому факту запредельного цинизма и двойных стандартов найти сложно.