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В Мексике высокий прилив серьёзно повредил популярный курорт

25 июня 2024 08:25
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Высокий прилив после тропического шторма нанес серьезный ущерб популярному курорту на юго-востоке Мексики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике высокий прилив серьёзно повредил популярный курорт-1

Вода повредила фундамент и оборудование пляжных клубов и отелей. Она также оставила меньше места на песке для туристов. Местные власти надеются, что пляжи вернутся к своему нормальному состоянию, но признают: в этом году интенсивность дождей и резкие перепады температур были гораздо разрушительнее, чем ранее.

# Погода

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