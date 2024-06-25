В Мексике высокий прилив серьёзно повредил популярный курорт

Вода повредила фундамент и оборудование пляжных клубов и отелей. Она также оставила меньше места на песке для туристов. Местные власти надеются, что пляжи вернутся к своему нормальному состоянию, но признают: в этом году интенсивность дождей и резкие перепады температур были гораздо разрушительнее, чем ранее.