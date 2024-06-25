В Мексике высокий прилив серьёзно повредил популярный курорт

Высокий прилив после тропического шторма нанес серьезный ущерб популярному курорту на юго-востоке Мексики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Высокий прилив после тропического шторма нанес серьезный ущерб популярному курорту на юго-востоке Мексики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вода повредила фундамент и оборудование пляжных клубов и отелей. Она также оставила меньше места на песке для туристов. Местные власти надеются, что пляжи вернутся к своему нормальному состоянию, но признают: в этом году интенсивность дождей и резкие перепады температур были гораздо разрушительнее, чем ранее.