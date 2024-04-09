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В Мексике начались беспорядки после того, как полиция застрелила студента

09 апреля 2024 07:08
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В Мексике начались беспорядки после того, как полиция застрелила студента, открыв огонь по машине, в которой он ехал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике начались беспорядки после того, как полиция застрелила студента-1

Группы молодых, агрессивно настроенных людей забросали коктейлями Молотова здание правительства штата на юге страны и подожгли еще несколько госучреждений. После этого демонстранты прошли по улицам, громя и сжигая машины, которые попадались им на пути. Гнев протестующих вызвало бездействие властей в расследовании преступления.

# Акции протеста # Новости Мексики

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