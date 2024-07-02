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В Мексике готовятся к тропическому шторму «Крис»

02 июля 2024 07:36
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В Мексике готовятся к тропическому шторму «Крис». Местные жители возводят заграждения из мешков с песком и запасаются продуктами питания и хозтоварами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике готовятся к тропическому шторму «Крис»-1

По данным синоптиков, циклон образовался в юго-западной части Мексиканского залива. Ожидается, что сильный дождь и порывистый ветер обрушатся на восточную часть страны в ближайшие несколько дней. Власти выпустили предупреждения о возможных порывах ветра до 65 километров в час. Не исключено, что в некоторых регионах выпадет до 20 сантиметров осадков, а это может привести к наводнениям и оползням, особенно в гористой местности.

# Природные катаклизмы # Новости Мексики

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