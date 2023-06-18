В Мексике 15 тысяч человек пришли на открытый урок по боксу

Новости Мексики. С заявкой на рекорд. В Мексике провели самый массовый урок, на котором учили боксу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на невыносимую жару, на главной столичной площади собрались около 15 тысяч человек, причем самых различных возрастов и физических возможностей.

Организаторы преследовали благую цель: они выступают за популяризацию среди молодежи занятий спортом, чтобы уберечь ее от наркотиков и насилия. К слову, это не первая попытка мексиканцев провести самый массовый урок для боксеров-любителей. Годом ранее на призыв собраться вместе всем приверженцам здорового образа жизни откликнулись чуть более 14 тысяч человек.