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В Мексике 15 тысяч человек пришли на открытый урок по боксу

18 июня 2023 08:53
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Новости Мексики. С заявкой на рекорд. В Мексике провели самый массовый урок, на котором учили боксу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на невыносимую жару, на главной столичной площади собрались около 15 тысяч человек, причем самых различных возрастов и физических возможностей. 

В Мексике 15 тысяч человек пришли на открытый урок по боксу-1

Организаторы преследовали благую цель: они выступают за популяризацию среди молодежи занятий спортом, чтобы уберечь ее от наркотиков и насилия. К слову, это не первая попытка мексиканцев провести самый массовый урок для боксеров-любителей. Годом ранее на призыв собраться вместе всем приверженцам здорового образа жизни откликнулись чуть более 14 тысяч человек. 

# Мировой бокс # Новости Мексики # Фотофакт

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