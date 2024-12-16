Несколькими днями ранее грузинский парламент избрал на пост президента Михаила Кавелашвили, но даже прозрачный электоральный процесс никак не устраивает коллективный Запад, который жаждет установить там свой режим. Евросоюз по примеру США введет визовые ограничения для дипломатических и служебных паспортов Грузии. Предложение Еврокомиссия подготовит уже до конца года, хотя страны ЕС не договорились о персональных санкциях против властей Грузии. Ограничения заблокировали Венгрия и Словакия.

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил о недопустимости санкций против Тбилиси за итоги выборов. По его словам, Грузию нельзя наказывать за результаты выборов, даже если они не нравятся Европейскому союзу, а также в первую очередь необходимо убедиться в том, были ли нарушения в ходе выборов, поскольку там были сотни наблюдателей.

Грузинские политики также не особо настроены играть в санкционные войны. В Тбилиси намерены оставаться в режиме односторонней дружбы, чтобы не ставить под угрозу традиционную дружбу между народами. Вопреки явно здравым рассуждениям, еврочиновники не настроены поддерживать позицию своих коллег, продолжая гнуть свою линию себе в ущерб.