Вильнюс и Берлин подписали документ о правовом статусе бригады бундесвера

Документ еще должны ратифицировать парламенты, но это скорее формальность. После вступления договора в силу в Литву начнется переброска немецких подразделений. Бригада, а это почти 5 тысяч бойцов, разместится в стране до конца 2027 года. Основу составят танковый батальон и механизированный бронированный пехотный. Обязанности бригады, ее права, состав – все прописано в документе. Предполагается, что Берлин получит возможность даже учредить в Литве школы, где будут преподавать на немецком языке, ведь военнослужащие могут прибыть с семьями.