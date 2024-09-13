Прямой эфир

Вильнюс и Берлин подписали документ о правовом статусе бригады бундесвера

13 сентября 2024 11:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Главы Минобороны Литвы и Германии подписали межправительственное соглашение, которое закрепляет правовой статус бригады бундесвера в Литве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вильнюс и Берлин подписали документ о правовом статусе бригады бундесвера-2

Документ еще должны ратифицировать парламенты, но это скорее формальность. После вступления договора в силу в Литву начнется переброска немецких подразделений. Бригада, а это почти 5 тысяч бойцов, разместится в стране до конца 2027 года. Основу составят танковый батальон и механизированный бронированный пехотный. Обязанности бригады, ее права, состав – все прописано в документе. Предполагается, что Берлин получит возможность даже учредить в Литве школы, где будут преподавать на немецком языке, ведь военнослужащие могут прибыть с семьями.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Bloomberg: страны ЕС удивлены решением МВФ возобновить диалог с Россией
13 сентября 2024 11:36

Bloomberg: страны ЕС удивлены решением МВФ возобновить диалог с Россией

Politico: Кулебу уволили, потому что он раздражал главу офиса Зеленского
13 сентября 2024 10:46

Politico: Кулебу уволили, потому что он раздражал главу офиса Зеленского

В Курской области Росгвардия уничтожила пять опорных пунктов ВСУ
13 сентября 2024 10:36

В Курской области Росгвардия уничтожила пять опорных пунктов ВСУ