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В Литве проходит голосование за кандидатов в Сейм

27 октября 2024 10:26
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В Литве проходит голосование за кандидатов в Сейм. Всего открыто 70 участков для голосования. Хотя в первом туре было почти 2 тысячи. В восьми округах депутаты уже избраны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве проходит голосование за кандидатов в Сейм-2

В ходе первого тура выборов в парламент прошли шесть партий, которые преодолели 5-процентный барьер. Больше всего кандидатов от социал-демократов. От них за мандат поборются 37 человек. У правящей партии таких 33 человека.

Такие результаты – итог недальновидной политики действующих властей. В угоду общеевропейским интересам местные чиновники похоронили социальный сектор страны. Рост цен на товары и услуги, дефицит кадров, кризис здравоохранения и образования – лишь часть последствий работы таких управленцев, которых теперь у руля страны не хочет видеть собственный народ.

# Выборы

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