В Литве начались выборы в парламент

Граждане Литвы 13 октября выбирают новый парламент. В 7 утра открылись около 2 тысяч избирательных участков. На 141 место в Сейме претендуют 1740 кандидатов, представители 16 политических партий и одной коалиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным опросов, фаворитом считается оппозиционная социал-демократическая партия Литвы, чей рейтинг постоянно растет. Готовность отдать за нее свои голоса высказали около 18 % респондентов. Хотя несколько месяцев назад об этом заявили лишь 13 % литовцев. А вот правящая консервативная партия «Союз Отечества – Христианские демократы», напротив, стабильно ухудшает позиции. Она пользуется поддержкой лишь чуть более 10 % граждан. Разочарование и недовольство людей вызвано с многочисленными кризисами и потрясениями, а также мерами жесткой экономии.