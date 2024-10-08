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В Литве начались масштабные учения НАТО

08 октября 2024 08:09
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Очередные масштабные учения НАТО проходят в непосредственной близости от границы Беларуси. На этот раз военным полигоном стала Литва, где начались маневры «Железный волк-2024-II», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве начались масштабные учения НАТО-2

В них принимают участие более 3 000 военных из США, Германии, Чехии, Норвегии и стран Бенилюкса. Задействовано около тысячи единиц военной техники. Как сообщили в литовском военном ведомстве, эта международная армия будет отрабатывать наступательные и оборонительные операции днем ​​и ночью, взаимодействуя друг с другом. Учебные бои будут вестись 10 дней в нескольких километрах от рубежей нашей страны. 

Целью этих масштабных маневров является повышение боеготовности группировки передовых сил НАТО и укрепление их взаимодействия. Литовская армия будет представлена разными подразделениями – от пехоты до ВВС. 

Нынешняя осень стала, пожалуй, самой богатой по количеству проводимых в Литве учений. В конце сентября армия отрабатывала действия в городских условиях с имитационными боеприпасами, а в Балтийском море прошли масштабные занятия по эвакуации экипажей кораблей.

# НАТО

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