Прямой эфир

В Латвии за празднование Дня Победы задержали около 10 человек

10 мая 2024 07:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Латвии в День Победы полиция воевала с людьми, которые хотели почтить память тех, кто отдал жизнь за свободу балтийской республики. Кто принес цветы на места, где еще совсем недавно стояли памятники советским воинам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии за празднование Дня Победы задержали около 10 человек-1

За этот поступок были задержаны около 10 человек. И это только известные случаи. Впрочем, для того чтобы временно лишить свободы людей, которые не хотят терять историческую память, власти особо и не искали причин. Жителей Латвии наказывали не только за такие мирные акции, как возложение цветов. Но и за ношение георгиевских лент и даже, хотя в это трудно поверить, просто за исполнение песен военных лет. Хотя надо отдать должное полиции. В этом году она была более гуманна. Ведь в 2023-м она задержала вдвое больше людей. 23 человека получили штрафы, а четверо и вовсе лишились свободы. Боевые сводки о праздновании Дня Победы пришли и из Германии. Там задержаны как минимум 10 человек, которые осмелились отдать дань памяти погибшим в этой страшной войне с фашизмом. Одну женщину задержали просто за футболку с надписью «Дружба». Полиция сочла, что своим видом она нарушает общественный порядок, так как на ней были еще изображены два флага – Германии и России.

# День Победы

Другие новости рубрики

Все новости
Судью, уехавшего из Польши в Беларусь, уволили
10 мая 2024 06:49

Судью, уехавшего из Польши в Беларусь, уволили

Премьер Польши подтвердил присутствие солдат НАТО в Украине
10 мая 2024 06:34

Премьер Польши подтвердил присутствие солдат НАТО в Украине

Неважно, солнце, снег или дождь – белорусские дипломаты по всему миру почтили память погибших в ВОВ
09 мая 2024 21:00

Неважно, солнце, снег или дождь – белорусские дипломаты по всему миру почтили память погибших в ВОВ

«Сегодня священный день для всех нормальных людей». Как отметили 9 Мая в разных уголках планеты?
09 мая 2024 17:58

«Сегодня священный день для всех нормальных людей». Как отметили 9 Мая в разных уголках планеты?

Европа ведёт войну против исторической правды – на Западе активно сносят памятники советским воинам
09 мая 2024 17:41

Европа ведёт войну против исторической правды – на Западе активно сносят памятники советским воинам

Как День Победы отмечают за пределами Беларуси? Не обошлось без задержаний
09 мая 2024 14:03

Как День Победы отмечают за пределами Беларуси? Не обошлось без задержаний

Владимир Зеленский уволил Залужного с военной службы и назначил послом в Великобритании
09 мая 2024 13:08

Владимир Зеленский уволил Залужного с военной службы и назначил послом в Великобритании

Нарышкин резко раскритиковал заявления Запада об отправке солдат в Украину
09 мая 2024 08:58

Нарышкин резко раскритиковал заявления Запада об отправке солдат в Украину

Ведут войну с прошлым! Как в странах Европы борются с памятниками советским воинам?
09 мая 2024 07:10

Ведут войну с прошлым! Как в странах Европы борются с памятниками советским воинам?

Дмитрий Песков заявил о недоверии к информации СБУ насчёт покушения на Зеленского
08 мая 2024 14:05

Дмитрий Песков заявил о недоверии к информации СБУ насчёт покушения на Зеленского

В Европе отмечают День Победы над нацизмом
08 мая 2024 13:45

В Европе отмечают День Победы над нацизмом

Россия нанесла групповой ответный удар по военным объектам в Украине
08 мая 2024 13:41

Россия нанесла групповой ответный удар по военным объектам в Украине