За этот поступок были задержаны около 10 человек. И это только известные случаи. Впрочем, для того чтобы временно лишить свободы людей, которые не хотят терять историческую память, власти особо и не искали причин. Жителей Латвии наказывали не только за такие мирные акции, как возложение цветов. Но и за ношение георгиевских лент и даже, хотя в это трудно поверить, просто за исполнение песен военных лет. Хотя надо отдать должное полиции. В этом году она была более гуманна. Ведь в 2023-м она задержала вдвое больше людей. 23 человека получили штрафы, а четверо и вовсе лишились свободы. Боевые сводки о праздновании Дня Победы пришли и из Германии. Там задержаны как минимум 10 человек, которые осмелились отдать дань памяти погибшим в этой страшной войне с фашизмом. Одну женщину задержали просто за футболку с надписью «Дружба». Полиция сочла, что своим видом она нарушает общественный порядок, так как на ней были еще изображены два флага – Германии и России.