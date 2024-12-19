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В Латвии проходит масштабная проверка боеготовности армии

19 декабря 2024 07:06
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Не жалеют денег чиновники балтийских стран на военные нужды. В Латвии проходит масштабная проверка боеготовности армии. Целью мероприятий в Минобороны назвали оценку уровня подготовки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии проходит масштабная проверка боеготовности армии-2

Также в задачи входит отработка оперативного реагирования. Граждан страны предупредили о передвижении техники и призвали «при необходимости» сотрудничать с военными. Какой именно может быть эта самая необходимость, в ведомстве не уточнили. Зато там поспешили заверить, что проверка армии – мера плановая и с геополитической обстановкой не связана. Хотя верится в это с трудом.

# Новости Латвии

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