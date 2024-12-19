В Латвии проходит масштабная проверка боеготовности армии

Также в задачи входит отработка оперативного реагирования. Граждан страны предупредили о передвижении техники и призвали «при необходимости» сотрудничать с военными. Какой именно может быть эта самая необходимость, в ведомстве не уточнили. Зато там поспешили заверить, что проверка армии – мера плановая и с геополитической обстановкой не связана. Хотя верится в это с трудом.