В Латвии не хватает более тысячи врачей и 5 тысяч медсестёр

Выделенное финансирование не покрывает затрат. Ситуация усугубляется, лечить пациентов сложнее из-за роста стоимости медикаментов. Больницы откладывают ремонты до лучших времен. Но вопрос: наступят ли они? К тому же в стране наблюдается острая нехватка медперсонала: нужны как минимум 1 500 врачей и 5 000 медсестер.