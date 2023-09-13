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В Латвии не хватает более тысячи врачей и 5 тысяч медсестёр

13 сентября 2023 08:24
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Новости Латвии. Медучреждения Латвии оказались на грани выживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии не хватает более тысячи врачей и 5 тысяч медсестёр-1

Выделенное финансирование не покрывает затрат. Ситуация усугубляется, лечить пациентов сложнее из-за роста стоимости медикаментов. Больницы откладывают ремонты до лучших времен. Но вопрос: наступят ли они? К тому же в стране наблюдается острая нехватка медперсонала: нужны как минимум 1 500 врачей и 5 000 медсестер.

# Кризис в ЕС # Новости Латвии # Фотофакт

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