Прямой эфир

В кортеж Байдена въехала легковушка

18 декабря 2023 08:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Несколько неприятных минут пережил президент США Джо Байден во время своей поездки в штат Делавер. Когда он выходил из своего предвыборного штаба, в одну из машин его кортежа въехала легковушка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В кортеж Байдена въехала легковушка-1

Водитель попытался скрыться с места ДТП, однако был задержан охраной главы Белого дома. Ни сам Байден, который стал свидетелем происшествия, ни его супруга не пострадали. Полиция расследует все обстоятельства происшествия. В Секретной службе заявили, что столкновение не было преднамеренным.

# Авария # Джо Байден

Другие новости рубрики

Все новости
Сальдо назвал причину разрушения Каховской ГЭС силами ВСУ
18 декабря 2023 08:43

Сальдо назвал причину разрушения Каховской ГЭС силами ВСУ

В Мексике неизвестные расстреляли участников рождественской вечеринки. Погибли 12 человек
18 декабря 2023 08:38

В Мексике неизвестные расстреляли участников рождественской вечеринки. Погибли 12 человек

Вучич объявил о победе правящей коалиции на парламентских выборах
18 декабря 2023 08:35

Вучич объявил о победе правящей коалиции на парламентских выборах