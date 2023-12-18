В кортеж Байдена въехала легковушка

Несколько неприятных минут пережил президент США Джо Байден во время своей поездки в штат Делавер. Когда он выходил из своего предвыборного штаба, в одну из машин его кортежа въехала легковушка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель попытался скрыться с места ДТП, однако был задержан охраной главы Белого дома. Ни сам Байден, который стал свидетелем происшествия, ни его супруга не пострадали. Полиция расследует все обстоятельства происшествия. В Секретной службе заявили, что столкновение не было преднамеренным.