В Колумбии провели фестиваль цветов. Участие приняли 500 мастеров

Новости Колумбии. Улицы колумбийского города Медельина запестрили обилием красок. Там проходит фестиваль «Сильетерос», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цветочные композиции представили лучшие мастера. Каждый из них потратил не один день на создание такого произведения искусства. Ведь это все-таки соревнование.

Победитель в этом году уже определился. Лучшей судьи назвали композицию Марии Каролины Атеортуа. За всю историю фестиваля это всего третий раз, когда Гран-при достается женщине.