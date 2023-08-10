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В Колумбии провели фестиваль цветов. Участие приняли 500 мастеров

10 августа 2023 10:06
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Новости Колумбии. Улицы колумбийского города Медельина запестрили обилием красок. Там проходит фестиваль «Сильетерос», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цветочные композиции представили лучшие мастера. Каждый из них потратил не один день на создание такого произведения искусства. Ведь это все-таки соревнование.

Победитель в этом году уже определился. Лучшей судьи назвали композицию Марии Каролины Атеортуа. За всю историю фестиваля это всего третий раз, когда Гран-при достается женщине.

В Колумбии провели фестиваль цветов. Участие приняли 500 мастеров-1

Мария Каролина Атеортуа, победительница конкурса:
Я изобразила лотос, колибри и радугу. Суть в том, что человек сам решает, каким будет цвет его дней. В жизни есть неудачи и проблемы, и самому надо выбрать: остановиться или идти вперед.

В Колумбии провели фестиваль цветов. Участие приняли 500 мастеров-4

Фестиваль «Сильетерос» проходит уже более 65 лет. В 2023 году участие в нем приняли 500 мастеров. А полюбоваться их творениями пришли более миллиона человек.

# Фестиваль # Новости Колумбии # Фотофакт

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