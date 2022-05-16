Единственный раз в году. Полная «кровавая» луна осветила Средиземное море

Такая картина многим может напоминать обычный закат, но это игра небесных светил, которая получила название «Суперкровавая луна».

Это единственное в 2022 году полное лунное затмение, когда Солнце, Земля и Луна выстроились в одну линию, причем Луна полностью попала на теневую сторону Земли. Затмение завершилось в 09:50 по минскому времени.

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