У многих семей не будет хватать денег на походы в магазины. Что происходит в Великобритании?

Новости Великобритании. Золотая эра дешевой еды в Великобритании подходит к концу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь британцы должны быть готовы к тому, что в будущем за продукты придется платить намного больше. Об этом заявил бывший глава одной из крупнейших британских сетей супермаркетов.

По словам бизнесмена, покупатели должны будут задуматься о том, как распоряжаться своими деньгами, так как у многих семей не будет хватать денег на походы в магазины. В связи с этим предприниматель заявил о необходимости правительственной помощи для поддержки бедствующих домохозяйств.

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