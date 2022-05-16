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У многих семей не будет хватать денег на походы в магазины. Что происходит в Великобритании?

16 мая 2022 11:08
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Новости Великобритании. Золотая эра дешевой еды в Великобритании подходит к концу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь британцы должны быть готовы к тому, что в будущем за продукты придется платить намного больше. Об этом заявил бывший глава одной из крупнейших британских сетей супермаркетов.

У многих семей не будет хватать денег на походы в магазины. Что происходит в Великобритании?-1

По словам бизнесмена, покупатели должны будут задуматься о том, как распоряжаться своими деньгами, так как у многих семей не будет хватать денег на походы в магазины. В связи с этим предприниматель заявил о необходимости правительственной помощи для поддержки бедствующих домохозяйств.

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# Экономический кризис # Фотофакт

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