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В Китае стремительно растёт рынок умной бытовой техники

29 августа 2023 07:43
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Новости Китая. Рынок умной бытовой техники стремительно растет в Китае. Объемы этого сегмента увеличиваются опережающими темпами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае стремительно растёт рынок умной бытовой техники-1

На это работают и высокое качество предложения, и стимулирование спроса со стороны бизнеса и государства. За первое полугодие доход индустрии бытовой электротехники превысил 125 миллиардов долларов, показав рост на 7 %ф к уровню 2022-го. Эксперты отмечают, что в последнее время на рынке умной бытовой техники появляется все больше товаров, ориентированных на узкие потребности различных групп покупателей. Например, это паровой гриль, предлагающий разные рецепты в зависимости от ингредиентов, и газовая плита, которая автоматически выключается при отсутствии продуктов и воды в посуде.

# Информационные технологии # Новости Китая # Фотофакт

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