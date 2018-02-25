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В Китае стадо коров выбралось на скоростную трассу: движение было приостановлено на несколько часов

25 февраля 2018 14:27
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Новости Китая. В Китае затор в несколько километров устроили пробравшиеся на скоростную трассу коровы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае стадо коров выбралось на скоростную трассу: движение было приостановлено на несколько часов -1

Животные разбрелись по всей автостраде из-за чего движение было полностью остановлено. На то, чтобы изловить и выпроводить нежеланных визитеров дорожному патрулю потребовалось более полутора часов. После чего движение было восстановлено. А беглецов вернули владельцу.

В Китае стадо коров выбралось на скоростную трассу: движение было приостановлено на несколько часов -3

# Фотофакт # Китай

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