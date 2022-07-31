В Кентукки в результате наводнения погибли не менее 25 человек

Новости США. Число жертв наводнения в Кентукки достигло 25 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проливные дожди там не прекращаются уже несколько дней. В шести округах штата действует режим чрезвычайного положения. Из-за удара стихии без электричества остались более 20 тысяч домов. Для поисков выживших власти Кентукки задействовали полицию и национальную гвардию. С помощью авиации десятки людей удалось спасти. Есть пропавшие без вести.