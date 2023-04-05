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В Камбодже проводят гонки на повозках с волами в преддверии местного Нового года

05 апреля 2023 07:43
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Новости Камбоджи. В Камбодже отмечают приближение местного Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напоминают о скором празднике ежегодные гонки. Они проводятся в преддверии торжества на повозках, запряженных волами. Как утверждают местные жители, такое мероприятие позволяет сохранить традицию и напоминает о важности разведения этих животных.

В Камбодже проводят гонки на повозках с волами в преддверии местного Нового года-1

Норн Срейнин, жительница Камбоджи:
Мне понравилось в гонке то, что их повозки были очень красивые. Это древняя культура. Хорошо, что молодые люди этому учатся.

В Камбодже проводят гонки на повозках с волами в преддверии местного Нового года-4

В предыдущие несколько лет подобные мероприятия не проводили из-за пандемии. Зато теперь выбрали самое крупное поле для гонок. Чтобы на нем поместилось как можно больше участников и зрителей.

# Культурные традиции # Фотофакт

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