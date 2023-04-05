В Камбодже проводят гонки на повозках с волами в преддверии местного Нового года

Новости Камбоджи. В Камбодже отмечают приближение местного Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напоминают о скором празднике ежегодные гонки. Они проводятся в преддверии торжества на повозках, запряженных волами. Как утверждают местные жители, такое мероприятие позволяет сохранить традицию и напоминает о важности разведения этих животных.

Норн Срейнин, жительница Камбоджи:

Мне понравилось в гонке то, что их повозки были очень красивые. Это древняя культура. Хорошо, что молодые люди этому учатся.