В Израиле подросток начал стрелять по полицейским. Нападавшего убили, сейчас ищут его сообщников

Новости Израиля. 17-летний подросток открыл огонь по полицейским в Иерусалиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Израиля. 17-летний подросток открыл огонь по полицейским в Иерусалиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП произошло у входа в Старый город. Пострадал один из правоохранителей. После атаки подозреваемый попытался скрыться, однако был убит. Выяснилось, что нападавший – житель Палестины. По предварительным данным, на территории Израиля молодой человек находился нелегально.
Пострадавший правоохранитель сейчас в больнице. Полиция приступила к розыску предполагаемых сообщников нападавшего.