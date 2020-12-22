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В Израиле подросток начал стрелять по полицейским. Нападавшего убили, сейчас ищут его сообщников

22 декабря 2020 08:31
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Новости Израиля. 17-летний подросток открыл огонь по полицейским в Иерусалиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Израиле подросток начал стрелять по полицейским. Нападавшего убили, сейчас ищут его сообщников-1

ЧП произошло у входа в Старый город. Пострадал один из правоохранителей. После атаки подозреваемый попытался скрыться, однако был убит. Выяснилось, что нападавший – житель Палестины. По предварительным данным, на территории Израиля молодой человек находился нелегально.

В Израиле подросток начал стрелять по полицейским. Нападавшего убили, сейчас ищут его сообщников-4

Пострадавший правоохранитель сейчас в больнице. Полиция приступила к розыску предполагаемых сообщников нападавшего.

# Нападение # Фотофакт

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