В Израиле подросток начал стрелять по полицейским. Нападавшего убили, сейчас ищут его сообщников

Новости Израиля. 17-летний подросток открыл огонь по полицейским в Иерусалиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло у входа в Старый город. Пострадал один из правоохранителей. После атаки подозреваемый попытался скрыться, однако был убит. Выяснилось, что нападавший – житель Палестины. По предварительным данным, на территории Израиля молодой человек находился нелегально.